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Сегодня, 19:10

Личка: «Соглашусь с теми, кто считает Тюкавина самым талантливым форвардом в России»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Динамо» Константин Тюкавин.
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» оценил уровень игры Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

— У вас есть понимание, почему Арсен Захарян в этом сезоне выглядел уже не так ярко, как в прошлом?

— Мне тяжело рассуждать на эту тему. Меня же не было внутри «Динамо», не всегда следил за бело-голубыми в минувшем чемпионате. Больше был сосредоточен на делах «Оренбурга». При этом, конечно, считаю и Захаряна, и Тюкавина талантливыми игроками. В «Динамо» есть и другие перспективные ребята. Но я всегда говорю, что на одном таланте далеко не уедешь. Если ты не хочешь вкалывать, работать на максимуме, то не сможешь расти. Это касается не конкретно Захаряна, а всех молодых игроков.

— Какой потенциал у Тюкавина? Некоторые специалисты считают его самым талантливым нападающим в России.

— Да, пожалуй, с ними можно согласиться. Еще два года назад спрашивал нашего спортивного директора Диму Андреева, можно ли взять Тюкавина в аренду в «Оренбург». Мне он сразу понравился. Но «Динамо», конечно, не захотело его отпустить, потому что он уже начинал выходить за основной состав, показывал свой уровень. Это тот нападающий, который здорово чувствует себя в чужой штрафной. Находится в нужное время в нужном месте. Забивной. Но я повторю свою мысль, которую уже высказал. Талант — это хорошо, но далеко не все. Упорный труд превыше таланта. Или как у вас еще говорят?

— Порядок бьет класс.

— Точно!

— Бытует мнение, что «Динамо» нужен такой тренер, как Шварц — эмоциональный, который может зажечь команду! Хватит ли вам харизмы, чтобы завести Смолова, Тюкавина, Захаряна?

— Я такой, какой я есть. И не собираюсь меняться как человек. Хочу быть естественным. Могу быть эмоциональным, жестким в раздевалке, но могу и посмеяться, пошутить. Мне свойственны разные эмоции. Но придя в «Динамо», я останусь Марцелом Личкой!

Марцел Личка. «Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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