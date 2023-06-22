Бышовец отреагировал на назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«Оренбург» последние годы оставлял достаточно хорошее впечатление. Здесь можно говорить о подборе игроков, организации и условиях. В целом все это сделало команду достаточно конкурентоспособной. Может быть, не в борьбе за первые места, но все же. Качество и уровень отдельных игроков дает основание говорить о том, что сегодняшний «Оренбург» отвечает требованиям РПЛ, и исключает возможность понижения в классе. Во многом результат команды был сделан в домашних матчах. Переход тренера в клуб всегда связан с тем, насколько его требования не идут в противоречие с возможностями игроков. В случае Лички — это умение работать с молодежью, к которой в «Динамо» предъявляются определенные требования. Здесь развитие, учебный процесс и чисто психологические вопросы. Насколько это удастся, трудно сказать, тем более что «Динамо» по результату — деградирующая команда. Не было последовательности и преемственности в выборе тренера. Я говорю и про Шварца, и про Йокановича", — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Он также назвал «Динамо» командой, которая всегда стремится к наивысшему результату.

«Основополагающим станет момент подбора игроков и усиления отдельных позиций — это будет влиять на качество, потому что у «Динамо» за последнее время не было основополагающих игроков. Тех, кто мог бы повлиять на качество и результат, включая того же Смолова», — добавил Бышовец.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.