Зарема — о поздравлении Бакаева пресс-службой «Спартака»: «Тогда и для Дзюбы с Быстровым должны найти добрые слова»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что клуб поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Зелимхана Бакаева, который сейчас выступает за «Зенит».

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова. Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», — цитирует Салихову Metaratings.

1 июля Бакаеву исполнилось 27 лет. Пресс-служба «Спартака» поздравила его с днем рождения. Летом прошлого года полузащитник не стал продлевать контракт с красно-белыми и перешел в «Зенит»,