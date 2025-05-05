Opta: шансы «Краснодара» на чемпионство выросли до 78 процентов

Аналитическая система портала Opta обновила данные о шансах клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.

Шансы лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» выросли с 68 до 78 процентов. У идущего на второй строчке «Зенита» шансы упали с 30 до 22 процентов.

«Краснодар» набрал 61 очко за 27 туров чемпионата России-2024/25. «Зенит» отстает на 4 очка.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с ЦСКА, а петербургский клуб в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо».