Лещенко: «Если сегодня «Динамо» не наберет очки, надо будет забыть не только о чемпионстве, но и о лидерстве»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Шансы «Динамо» не больше 50 процентов. Последние игры расстроили. «Динамо» в них выглядело не очень хорошо, а «Спартак» на ходу. Думаю, будет тяжеловато. От этой игры будет многое зависеть в дальнейшем. Если сегодня «Динамо» не заработает очки, надо будет забыть не только о чемпионстве, но и о лидерстве», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» и «Спартак» сыграют 13 сентября на «ВТБ Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.