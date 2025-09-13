Тарасов о Жерсоне: «Если вы приезжаете в другую страну, то должны принять ее менталитет»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Жерсоном.

Ранее экс-игрок сборной России Федор Смолов заявил в эфире SMOL FM, что Жерсон «начал ныть на второй день после перехода в «Зенит».

«Сталкивался с лимитом много раз в своей карьере, отношусь к нему нормально. Жерсон ноет? Услышал это только от вас. Но если вы приезжаете в другую страну, то должны принять ее менталитет», — сказал Тарасов «СЭ».

Жерсон перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Фламенго» за 25 миллионов евро. 28-летний бразилец принял участие в шести матчах в РПЛ и не отметился результативными действиями.