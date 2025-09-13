Тарасов о книгах для футболистов: «Это круто, это саморазвитие»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении обязательного перечня книг для футболистов.

«Книги — это круто, это саморазвитие. В этом ничего плохого нет, но я думаю, что это нужно всем спортсменам, а не только футболистам», — сказал Тарасов «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.