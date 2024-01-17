Лесовой может вернуться в расположение «Динамо»
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой может вернуться в расположение «Динамо».
Это произойдет в том случае, если «Маккаби» из Хайфа до конца среды не сможет решить технические проблемы по переходу 26-летнего игрока, которые связаны с оплатой трансфера футболиста. В таком случае Лесовой отправится в Катар, где и будет дожидаться разрешения ситуации.
В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.
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|
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|18
|3
|6
|9
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|15
|
15
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|18
|3
|4
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|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
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|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Локомотив
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|
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Александр Соболев
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|И
|К
|Ж
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|1
|3
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Оренбург
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|1
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