Лесовой может вернуться в расположение «Динамо»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой может вернуться в расположение «Динамо».

Это произойдет в том случае, если «Маккаби» из Хайфа до конца среды не сможет решить технические проблемы по переходу 26-летнего игрока, которые связаны с оплатой трансфера футболиста. В таком случае Лесовой отправится в Катар, где и будет дожидаться разрешения ситуации.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.