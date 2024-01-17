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Сегодня, 14:18

Лесовой может вернуться в расположение «Динамо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Даниил Лесовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой может вернуться в расположение «Динамо».

Это произойдет в том случае, если «Маккаби» из Хайфа до конца среды не сможет решить технические проблемы по переходу 26-летнего игрока, которые связаны с оплатой трансфера футболиста. В таком случае Лесовой отправится в Катар, где и будет дожидаться разрешения ситуации.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.

Даниил Лесовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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