«Динамо» приобрело Лесовому авиабилеты в Москву на 18 января
Как уже сообщал «СЭ», «Динамо» предписало полузащитнику Даниилу Лесовому вернуться в расположение клуба.
По нашей информации, столичный клуб уже приобрел 26-летнему футболисту авиабилеты в Москву на четверг, 18 января — рейсами через Доху и Дубай.
Причиной срыва трансфера россиянина из «Динамо» в «Маккаби» из Хайфа может стать проблема с его оплатой.
В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.
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|
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|
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|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
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16
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|18
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|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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