Лещук выпустил футболки с Яшиным и Новиковым, чтобы собрать средства на помощь ветеранам

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о выпуске ограниченной серии футболок с «принтами» легенд клуба.

— В это непростое время нам всем нужно объединиться и вместе победить вирус, который парализовал нашу жизнь, — написал Лещук в Instagram. — Мы все соскучились по футболу, но нужно набраться терпения и соблюдать все рекомендации врачей.

Люди пожилого возраста, пенсионеры — эта та категория людей, кому в первую очередь необходимо придерживаться всех правил, а мы с вами ни в коем случае не должны оставаться в стороне от проблем нашего старшего поколения, которому сейчас настоятельно рекомендовано не покидать свои дома!

Прочитал в соцсетях, что актив болельщиков «Динамо» открыл сбор средств на покупку продуктов и лекарств для наших ветеранов с последующей доставкой на дом. Я присоединяюсь к этой акции!

«Динамо» — мой родной клуб, здесь я выигрывал молодежное первенство и дебютировал в премьер-лиге. Динамовская история для меня не чужда. Некоторые ее важные моменты я решил отобразить на футболках, которые выпустил ограниченной серией. «Принты» посвящены лучшему вратарю всех времен и народов — Льву Яшину, а также Александру Новикову, футболисту, проведшему наибольшее количество матчей в составе «Динамо». Тираж серии — 100 футболок. 50 белых, 50 черных, размеры от М до ХХL.

Первые 100 человек, которые присоединятся к сбору средств на покупку продуктов для динамовских ветеранов и сдадут не менее 1000 рублей, получат такую футболку в подарок!

Весь тираж футболок я передам активу болельщиков, который проследит за тем, чтобы футболки дошли до тех, кто примет участие в акции!

Не оставайтесь в стороне! Берегите себя и близких! Одна жизнь — одна команда!

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.