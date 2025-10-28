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28 октября 2025, 17:15

«Краснодар» — «Спартак»: дата и время начала матча 14-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «быков» и красно-белых. Следить за основными событиями и результатом игры «Краснодар» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального канала.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 29 очками в 13 турах. «Спартак» набрал 22 очка и располагается на шестой строчке.

В 13-м туре москвичи победили «Оренбург» (1:0), а краснодарцы — «Рубин» с тем же счетом.

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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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