Галицкий смотрит матч ЦСКА — «Краснодар» на стадионе в Москве
Президент и владелец «Краснодара» прибыл на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Он присутствует на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Ранее бизнесмен сообщил о своей болезни, не уточнив диагноз. Галицкий тогда подчеркнул, что не отошел от оперативного управления клубом, но пока не может физически находиться на стадионе.
Матч начался в 19.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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