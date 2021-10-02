Президент и владелец «Краснодара» прибыл на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Он присутствует на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее бизнесмен сообщил о своей болезни, не уточнив диагноз. Галицкий тогда подчеркнул, что не отошел от оперативного управления клубом, но пока не может физически находиться на стадионе.

Матч начался в 19.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.