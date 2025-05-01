Лещенко позитивно оценил назначение Гусева исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» до конца сезона.

«Ролан — опытный человек, динамовец. В своей время хорошо работал с молодежными командами. Он знает и основную команду, знает подход к ней. Мне кажется, у него получится достойно поработать», — сказал Лещенко «СЭ».

Гусев входил в штаб Марцела Лички. Ранее он работал с молодежной командой ЦСКА, с которой выиграл МФЛ, а также в академии армейцев и в юношеских сборных России.

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года.