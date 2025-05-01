Футбол
1 мая, 15:57

Лещенко позитивно оценил назначение Гусева исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» до конца сезона.

«Ролан — опытный человек, динамовец. В своей время хорошо работал с молодежными командами. Он знает и основную команду, знает подход к ней. Мне кажется, у него получится достойно поработать», — сказал Лещенко «СЭ».

Гусев входил в штаб Марцела Лички. Ранее он работал с молодежной командой ЦСКА, с которой выиграл МФЛ, а также в академии армейцев и в юношеских сборных России.

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года.

Марцел Личка
Ролан Гусев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
  • Adminni

    в Динамо хотят сэкономить и проверить сможет ли Гусев в оставшихся матчах Динамо показать во всей красе, чтобы не искать коуча летом? Ну не знаю, всякое конечно бывает...

    01.05.2025

  • Александр Максаков

    Этот Ротанчик , так и не научил бить по воротам Гладышева , Макарова который с пяти метров бъет выше ворот . Он работал с нападающими , а результат пшик .

    01.05.2025

  • Динамов

    Лещено, Старый ты слепец - какой Гусев нафиг динамовец, если он ДИНАМО ПРЕДАЛ, как SоBака за вкусной косточной, уйдя в ЦСКА Гинера!?:face_with_symbols_over_mouth: Нет этому прощения и никода не будет!:face_with_symbols_over_mouth:

    01.05.2025

  • Nik

    без его соплей не обошлось

    01.05.2025

  • Спринт

    Роланд Гусев на 95% цеэсковец.

    01.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Подлещенко

    01.05.2025

  • Овен0464

    А цель то какая? В этом году ниже 6 места не упадут, а до медалей вряд-ли дотянутся. Есть лишние деньги платить Личке неустойку? Правдв есть вариант, что с новым тренером в новый сезон...

    01.05.2025

    • Лещенко об уходе Лички из «Динамо»: «Нужна перезагрузка. Ресурсы кончаются»

    У судьи Шафеева два матча за двое суток — в Самаре и Петербурге
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

