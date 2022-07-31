Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче против «Факела» (3:3) в третьем туре РПЛ и игру хавбека Арсена Захаряна.

«Динамо» упустило победу. Вышли молодые ребята, старались надежно сыграть в обороне. Я расстроился, могли выигрывать вчера. По классу «Динамо» превосходит «Факел», но так бывает. Удаление Захаряна? Я не знаю зачем Арсен это делает. У него было желтая. Обидно так глупо удалятся. Он ролевой игрок. Зря он это сделал. Получается, что подставил команду минимум на одну игру», — сказал Лещенко «СЭ».

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. «Динамо» идет на 4-й строчке с 5 очками в 3 играх.