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Сегодня, 12:35

В «Базеле» не стали отвечать на вопрос об интересе к Чалову

Виктория Кравченко
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Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер ушел от ответа на вопрос об интересе к форварду Федору Чалову. В прошедшем сезоне футболист играл в аренде за Швейцарский клуб.

«Мы предоставляем информацию только по игрокам, которые находятся на контракте с «Базелем». Все остальное — спекуляции, и их мы комментировать не будем», — заявил Майстер «РБ Спорту».

В минувшем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах за «Базель» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. По окончании арендного контракта футболист вернулся в ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bazel-chalov-mozhem-govorit-tol-ko-ob-igrokah-imeyushhih-kontrakty-s-klubom/

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Оренбург

П1

36%

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Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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Ф1(-1.5)

29%

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26%

1.86

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19%

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Федор Чалов
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
0
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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