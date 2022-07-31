В «Базеле» не стали отвечать на вопрос об интересе к Чалову

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер ушел от ответа на вопрос об интересе к форварду Федору Чалову. В прошедшем сезоне футболист играл в аренде за Швейцарский клуб.

«Мы предоставляем информацию только по игрокам, которые находятся на контракте с «Базелем». Все остальное — спекуляции, и их мы комментировать не будем», — заявил Майстер «РБ Спорту».