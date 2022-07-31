В «Сочи» надеются на увеличение посещаемости матчей с использованием карты болельщика

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что в команде надеяться на рост количества зрителей на домашних матчах.

«Конечно, хочется, чтобы посещаемость соответствовала уровню команды и региона, но на сегодняшний момент — это неплохой результат. Тут много отдыхающих, нужно приобрести билет и карту болельщика, не все готовы идти за получением карты. Хотя все возможности для этого были организованы, на стадионе достаточно много окон [многофункционального центра]. Мы надеемся на увеличение количества болельщиков», — цитирует Рубашко ТАСС.

30 июля «Сочи» обыграл «Ахмат» (2:1) во втором туре РПЛ. Эта игра стала первой для хозяев, которая прошла при использовании карты болельщика. На матче присутствовало 3 772 зрителя.