Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой Ваккер»
19:50
ЦСКА в товарищеском матче обыграл австрийский клуб «Адмира Ваккер» (1:0).
Единственный мяч на 51-й минуте забил Ильзат Ахметов.
Товарищеские матчи. Клубы
«Адмира Ваккер» (Австрия) — ЦСКА (Россия) — 0:1 (0:0)
Гол: Ахметов, 51.
ЦСКА: Тороп, Васин (Бийол, 61), Щенников (Тикнизян, 46), Марио Фернандес (Набабкин, 46), Дивеев (Карпов, 46), Бохинен, Кучаев (Марадишвили, 46), Мухин (Ахметов, 46), Обляков (Бистрович, 61), Заболотный (Эджуке, 46), Чалов (Яковлев, 46).
9 июля.
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