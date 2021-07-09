Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой Ваккер»

19:50
ЦСКА обыграл «Адмиру Ваккер». Фото ПФК ЦСКА.
ЦСКА обыграл «Адмиру Ваккер». Фото ПФК ЦСКА.
Теги:

ЦСКА в товарищеском матче обыграл австрийский клуб «Адмира Ваккер» (1:0).

Единственный мяч на 51-й минуте забил Ильзат Ахметов.

Товарищеские матчи. Клубы

«Адмира Ваккер» (Австрия) — ЦСКА (Россия) — 0:1 (0:0)

Гол: Ахметов, 51.

ЦСКА: Тороп, Васин (Бийол, 61), Щенников (Тикнизян, 46), Марио Фернандес (Набабкин, 46), Дивеев (Карпов, 46), Бохинен, Кучаев (Марадишвили, 46), Мухин (Ахметов, 46), Обляков (Бистрович, 61), Заболотный (Эджуке, 46), Чалов (Яковлев, 46).

9 июля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Финал Евро-2020: Италия — Англия: дата матча и время начала прямой трансляции
Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за третий поединок на UFC 264
Почему назначен пенальти в пользу сборной Англии и почему не вмешался ВАР? Объясняет инспектор УЕФА
«Никогда не буду оправдываться после поражений!» Каким был Макгрегор до того, как стал знаменитым
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы