Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Ребята старались, бегали, физика хорошая, но что-то не получается. Завершающая стадия подводит нас. Не думаю, что проблема в Шварце, нужна хорошая селекция, качественные исполнители. Ребята создают опасные моменты, но все решают классные игроки. Молодежь хорошая, но, думаю, еще им годик-два надо будет поиграть, набраться опыта», — сказал Лещенко «СЭ».

Лещенко считает, что молодежь торопится, куражится, но одного желания мало, надо быть еще и суперпрофессионалом: основательно видеть поле и комбинации.

«На следующий год, если будет такое же качество игры и при наличии одного-двух хороших игроков, думаю, «Динамо» может рассчитывать на тройку в турнирной таблице. Надежда была и на этот сезон, они заиграли с приходом Захаряна, Тюкавина, Грулева, но все-таки нужно еще немножечко опыта», — добавил Лещенко.

«Локомотив» с 53 очками занимает второе место. «Динамо» (47 очков, седьмое место) не смогло забить в третьей игре подряд и лишилось шансов на попадание в еврокубки.

(Екатерина Звенигородская)