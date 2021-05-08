Шварц похвалил «Динамо» за самоотверженность

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

— Только что поблагодарил ребят в раздевалке. Доволен тем, что показали самоотверженность сегодня. Сегодня мы играли против очень серьезного соперника. На прошлой неделе «Локомотив» потерпел первое поражение за долгое время. Мы сегодня сыграли хорошо и структурно против такой команды.

В первом тайме создали достаточно моментов, но не удалось забить гол. У нас получался прессинг, успешно играли на флангах. Во втором тайме, к сожалению, получили красную карточку. Но тот футбол, который мы показали после удаления, заслуживает только похвалы. Эта самоотдача очень важна. Ничейный результат не особо нас устраивает, но я доволен командой.

— Почему «Динамо» не било по воротам в тех ситуациях, когда ситуация это позволяла?

— Вы абсолютно правы. Нам нужно были использовать наши моменты для дальних ударов. Было много возможностей нанести опасный удар. У нас было много подходов к воротам. Мы достаточно успешно сыграли против ромба в центре поля у «Локомотива». Было много моментов, когда мы обыгрывали эту схему, — сказал Шварц.

После этого матча «Динамо» потеряло шансы пробиться в еврокубки.

(Владимир Пушкарев)