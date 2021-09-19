Гол Захаряна принес «Динамо» гостевую победу над «Сочи»
«Динамо» в гостевом матче 8-го тура Тинькофф РПЛ победило «Сочи» со счетом 1:0.
Единственный гол на 12-й минуте встречи забил 18-летний полузащитник Арсен Захарян. После первого тайма он был заменен на защитника Сергея Паршивлюка.
«Динамо» после этого матча поднялось на второе место в таблице РПЛ. «Сочи» опустилось на третье.
В следующем туре РПЛ «Динамо» дома сыграет с «Рубином» (26 сентября), а «Сочи» в гостях — с «Краснодаром».
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
8-й тур
«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Захарян, 12.
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика (Терехов, 46), Барач, Прохин, Родригау, Попов (Бурмистров, 68), Юсупов (Жоаузинью, 68), Нобоа, Кассьерра.
«Динамо»: Лещук, Ордец, Варела, Скопинцев (Нжи, 87), Бальбуэна, Фомин, Грулев (Игбун, 66), Моро, Шиманьски (Евгеньев, 60), Макаров (Тюкавин, 66), Захарян (Паршивлюк, 46).
Судьи: Казарцев. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Иванов (Кострома).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Воронцов (Ярославль).
19 сентября. Сочи. Стадион «Фишт».
Активный прессинг «Динамо» сработал — Нобоа результативно ошибся. А Захарян попал в самый уголок ? pic.twitter.com/KL9QSkOPsm— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2021
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