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Гол Захаряна принес «Динамо» гостевую победу над «Сочи»

20:53
Арсен Захарян. Фото fcdynamo, Twitter
Арсен Захарян. Фото fcdynamo, Twitter
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«Динамо» в гостевом матче 8-го тура Тинькофф РПЛ победило «Сочи» со счетом 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте встречи забил 18-летний полузащитник Арсен Захарян. После первого тайма он был заменен на защитника Сергея Паршивлюка.

«Динамо» после этого матча поднялось на второе место в таблице РПЛ. «Сочи» опустилось на третье.

В следующем туре РПЛ «Динамо» дома сыграет с «Рубином» (26 сентября), а «Сочи» в гостях — с «Краснодаром».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Захарян, 12.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика (Терехов, 46), Барач, Прохин, Родригау, Попов (Бурмистров, 68), Юсупов (Жоаузинью, 68), Нобоа, Кассьерра.

«Динамо»: Лещук, Ордец, Варела, Скопинцев (Нжи, 87), Бальбуэна, Фомин, Грулев (Игбун, 66), Моро, Шиманьски (Евгеньев, 60), Макаров (Тюкавин, 66), Захарян (Паршивлюк, 46).

Судьи: Казарцев. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Иванов (Кострома).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Воронцов (Ярославль).

19 сентября. Сочи. Стадион «Фишт».

Сочи — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

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22%

1.57

1X

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1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Роман Шишов все материалы автора

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