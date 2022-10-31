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Сегодня, 19:08

Лепехин: «Я понимал, что «Зенит» явный фаворит нашего чемпионата, первый круг это подтвердил»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал результаты первого круга в РПЛ.

«Было предсказуемо, что «Зенит» будет идти на первом месте. Я понимал, что «Зенит» явный фаворит нашего чемпионата, первый круг это подтвердил», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Также он высказался о разнице в 7 очков отрыва между «Зенитом» и «Спартаком».

"Разницы нет — 7 или 9 очков, ведь «Зенит» показывает, что он сильнее всех в каждой игре. 7 очков не так много, если эти 7 очков случайно набраны, а в случае с «Зенитом» все было достаточно уверенно. Да, осечки могут быть, но чтобы у команды наступила целая серия неудач — предпосылок для этого я не вижу", — добавил специалист.

«Зенит», набрав 39 очков, уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 32 очками расположился на 2-й позиции. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (29 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-zenit-v-kazhdoj-igre-pokazy-vaet-chto-on-sil-nee-vseh/
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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