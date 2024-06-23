Лепехин — о возможном переходе Волкова в «Зенит»: «Это шанс для футболиста самому себя попробовать»
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал вероятный переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».
В субботу, 22 июня, сообщалось, что 21-летний игрок прошел медосмотр в петербургской команде и 23-го числа подпишет с ней контракт.
«Насчет усиления не берусь судить. Но я точно знаю, что «Зенит» всегда обращает внимание на футболистов, которые на самом деле себя проявляют. Исходя из этой точки зрения, значит, что этот человек проявлял себя в «Краснодаре». Я не очень много их игр смотрел. Насколько он усилит «Зенит» — трудно судить. Сине-бело-голубые и так лучшая команда на протяжении шести лет в России. Это шанс для футболиста самому себя попробовать. Мы видим, что не все, кто приходит в «Зенит», могут заиграть в его составе», — приводит «Спорт День за Днем» слова Лепехина.
В сезоне-2023/24 21-летний Волков провел за «быков» 29 матчей, отдав 3 результативные передачи.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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