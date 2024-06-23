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Лепехин — о возможном переходе Волкова в «Зенит»: «Это шанс для футболиста самому себя попробовать»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал вероятный переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».

В субботу, 22 июня, сообщалось, что 21-летний игрок прошел медосмотр в петербургской команде и 23-го числа подпишет с ней контракт.

«Насчет усиления не берусь судить. Но я точно знаю, что «Зенит» всегда обращает внимание на футболистов, которые на самом деле себя проявляют. Исходя из этой точки зрения, значит, что этот человек проявлял себя в «Краснодаре». Я не очень много их игр смотрел. Насколько он усилит «Зенит» — трудно судить. Сине-бело-голубые и так лучшая команда на протяжении шести лет в России. Это шанс для футболиста самому себя попробовать. Мы видим, что не все, кто приходит в «Зенит», могут заиграть в его составе», — приводит «Спорт День за Днем» слова Лепехина.

В сезоне-2023/24 21-летний Волков провел за «быков» 29 матчей, отдав 3 результативные передачи.

Источник: Спорт День за Днем
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
Сергей Волков
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