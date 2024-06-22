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Деменко: «Не хочется, чтобы после диалога с «Локомотивом» Миранчук остался без клуба»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал новость о том, что агент Антона Миранчука заявил, что «Локомотиву» нужно покупать футболиста, а не продлевать контракт с ним.

«Агентские темы всегда довольно скользкие. Переговоры на то и переговоры, что можно и не договориться. Не хочется, чтобы после диалога с «Локомотивом» Антон остался без клуба, ведь там на него рассчитывают. Сможет ли Миранчук найти себе новый клуб в РПЛ, если уйдет из «Локомотива»? Это талантливый футболист, поэтому, конечно, сможет, но не хочется, чтобы его история с «Локомотивом» закончилась с каким-то скандалом. Желаю Антону, его агенту и руководителям «Локомотива» договориться как-то между собой», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что железнодорожники намерены предложить Миранчуку зарплату в размере 15 миллионов рублей в месяц.

В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач. Контракт 28-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.

Источник: РБ Спорт
Антон Миранчук
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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