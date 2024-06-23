Деменко: «Кордоба быстрее Соболева, он смог бы заиграть в «Спартаке»
Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко сравнил форвардов Александра Соболева и Джона Кордобу.
«Начнем с того, что это оба этих нападающих довольно хороши. Но лично мне больше нравится Кордоба. Почему? Они оба габаритные форварды, но Джон просто быстрее. Смог ли бы Кордоба заиграть в «Спартаке», если бы они продали Соболева и купили Джона? Очень интересный вопрос, но на него ответить пока сложно, ведь для этого нужно сразу два трансфера, пока эту рокировку довольно сложно представить. Но почему нет? Джон быстрее, как я уже говорил, поэтому теоретически он бы смог заиграть в «Спартаке», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Соболев провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. У Кордобы 15 голов и 2 передачи в 27 матчах РПЛ.
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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