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Деменко: «Кордоба быстрее Соболева, он смог бы заиграть в «Спартаке»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко сравнил форвардов Александра Соболева и Джона Кордобу.

«Начнем с того, что это оба этих нападающих довольно хороши. Но лично мне больше нравится Кордоба. Почему? Они оба габаритные форварды, но Джон просто быстрее. Смог ли бы Кордоба заиграть в «Спартаке», если бы они продали Соболева и купили Джона? Очень интересный вопрос, но на него ответить пока сложно, ведь для этого нужно сразу два трансфера, пока эту рокировку довольно сложно представить. Но почему нет? Джон быстрее, как я уже говорил, поэтому теоретически он бы смог заиграть в «Спартаке», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Соболев провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. У Кордобы 15 голов и 2 передачи в 27 матчах РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-kordoba-by-stree-soboleva-on-smog-by-zaigrat-v-spartake/
Александр Соболев
Джон Кордоба
Максим Деменко
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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