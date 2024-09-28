Лепехин: «Если «Зенит» не победит в матче с «Краснодаром», то это будет необычная ситуация»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми.

«Для меня «Зенит» — это всегда фаворит. Не берусь судить, победит ли в этом матче «Зенит», но если он это сделает, то для меня это будет обыденностью. Если же нет, то уже будет необычная ситуация», — цитирует Лепехина Legalbet.

Также он ответил, может ли ничья в этой встрече быть приемлемым результатом для «Зенита».

«Даже поражение будет приемлемым результатом, потому что еще весь сезон впереди! Все-таки идет борьба за чемпионство, поэтому любая осечка сейчас не будет критичной. Все зависит от прохождения всей дистанции, а не от конкретно этой игры», — добавил экс-футболист.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 28 сентября и начнется в 19.30 по московскому времени. Перед 10-м туром петербургская команда с 23 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» (21) идут на второй строчке.