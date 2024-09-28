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Лепехин: «Если «Зенит» не победит в матче с «Краснодаром», то это будет необычная ситуация»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми.

«Для меня «Зенит» — это всегда фаворит. Не берусь судить, победит ли в этом матче «Зенит», но если он это сделает, то для меня это будет обыденностью. Если же нет, то уже будет необычная ситуация», — цитирует Лепехина Legalbet.

Также он ответил, может ли ничья в этой встрече быть приемлемым результатом для «Зенита».

«Даже поражение будет приемлемым результатом, потому что еще весь сезон впереди! Все-таки идет борьба за чемпионство, поэтому любая осечка сейчас не будет критичной. Все зависит от прохождения всей дистанции, а не от конкретно этой игры», — добавил экс-футболист.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 28 сентября и начнется в 19.30 по московскому времени. Перед 10-м туром петербургская команда с 23 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» (21) идут на второй строчке.

Источник: Legalbet
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
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 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
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