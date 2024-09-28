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Министр спорта Оренбургской области об отстранении Андреева: «Неприятно, что специалист такого уровня выведен из функционирования клуба»

Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта Оренбургской области Олег Панькин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о наказании бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Как можно обсуждать решение дисциплинарного комитета? Они вынесли решение по объективному факту, были нарушены этические нормы. Функционер такого уровня должен быть более сдержанным в своих высказываниях в адрес судейства. Мы все переживаем за результаты команды, видим ошибки арбитров, но в любом виде спорта это субъективная история. Нам неприятно, что специалист такого уровня, как Дмитрий Андреев, выведен из функционирования клуба», — сказал Панькин «СЭ».

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). 2 сентября «Оренбург» отправил 43-летнего специалиста в отставку.

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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