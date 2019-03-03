Леонид Трахтенберг объявил об отставке с поста главы департамента "Спартака" по связям с общественностью. Он объяснил это решение появлением на сайте красно-белых скандальной публикации, содержавшей негативный комментарий в адрес фанатов.

– Случилось то, чего не случалось у нас практически никогда, – сказал Трахтенберг в эфире канала "Матч ТВ". – Мы, как правило, публикуем материалы профессиональных журналистов. В данном случае произошла осечка, и мы опубликовали мнение болельщиков. Часть из них посчитала, что я не только инициировал эту публикацию, но и сам ее написал. Я такими словами никогда не пользовался и открыл несколько новых слов в этом материале для себя.

Это не конец моего пути в журналистике. Но это произошло на моем поле. Я за это несу ответственность. Я считаю, что это непростительная оплошность. Я принял решение покинуть пост пресс-аташе и директора по связям с общественностью. Дальше – решение за руководством. Думаю, меня поймут.