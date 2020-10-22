Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Игра с «Зенитом» — серьезный тест на профпригодность для любого российского клуба, — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого. — «Зенит» является фаворитом нашего первенства, поэтому для нашей молодой команды это будет интересный большой матч. Ждем его с нетерпением.

Матч «Зенит» — «Рубин» состоится в субботу, 24 октября, начало — в 16.30 (мск).