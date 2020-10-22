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Леонид Слуцкий: «Матч с «Зенитом» — тест на профпригодность для любого российского клуба»

10:38
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Игра с «Зенитом» — серьезный тест на профпригодность для любого российского клуба, — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого. — «Зенит» является фаворитом нашего первенства, поэтому для нашей молодой команды это будет интересный большой матч. Ждем его с нетерпением.

Матч «Зенит» — «Рубин» состоится в субботу, 24 октября, начало — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/rubin-gotovitsya-k-matchu-s-zenitom-5aa271b6-88a9-406d-8508-39621a208c93

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