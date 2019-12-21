Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о задачах казанцев на текущий сезон.

— На сегодняшний день краткосрочная задача «Рубина» — сохранить прописку в премьер-лиге, — сказал Слуцкий. — О дальнейших целях я пока говорить не хотел бы, потому что текущая задача — действительно сложная. Мне еще никогда в профессиональной карьере на высшем уровне (да и не на высшем тоже) не приходилось решать таких — где бы я ни работал, в России или за рубежом, ситуации были несколько иные. И тем не менее, мне это показалось очень интересным. Плюс Казань — сверхспортивный город, а «Рубин» еще совсем недавно выступал в Лиге чемпионов и вешал на шею золотые медали. Есть шикарная инфраструктура и всесторонняя помощь.

«Рубин» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. (Дмитрий Симонов)

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