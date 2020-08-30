Леонид Слуцкий: «Не хочу открывать тему судейства, но некоторые моменты ВАР мог исправить»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:2). Казанцы дважды сравнивали счет, уйдя от поражения на 90-й минуте. Игра прошла без использования ВАР.

— Игра прошла по тому сценарию, который мы и предполагали. «Тамбов» большую часть времени оборонялся, пытался играть на контратаках, мы атаковали, пытались создавать моменты, — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого. — К сожалению, нам пришлось дважды отыгрываться. К счастью, это удалось, а к сожалению, что мы пропускали, и это повлияло на итоговый результат.

— Системы ВАР нет на втором матче «Рубина» подряд. Вам работается спокойнее в таких условиях?

— Нет. Я не хочу сейчас открывать тему судейства, но мне кажется, были моменты, которые ВАР какие-то решения арбитра мог или исправить, или помочь. Я не говорю, в одну или другую сторону, я просто говорю о том, что, если система есть, она должна работать на всех матчах.

— Стояла ли перед командой задача сделать подарок республике в праздник — добыть победу?

— У нас в каждой игре стоит задача добыть победу. И сегодняшняя игра не была исключением.