Леонид Слуцкий: «Если у Промеса не будет проблем с мотивацией, для нашего чемпионата это большой трансфер»
17:26
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил возвращение нападающего Квинси Промеса в «Спартак».
В понедельник, 1 февраля, в «Спартаке» подтвердили информацию «СЭ» о договоренности с «Аяксом» по переходу 29-летнего голландца.
— Когда я работал в Голландии, мы пересеклись, — сказал Слуцкий «СЭ». — И в тот сезон он выглядел так же, как в московском «Спартаке». Но сейчас прошел год, и я видел несколько матчей «Аякса»: он не играл или проводил очень мало времени на поле.
Не верю, что игрок такого уровня может растерять свои качества и за короткий промежуток стать другим. Поэтому, думаю, если у него не будет проблем с мотивацией, то для нашего чемпионата это большой трансфер.
(Владислав Зимагулов)
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Квинси Промес — снова в «Спартаке». Сделает красиво?
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