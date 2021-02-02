Леонид Слуцкий: «Если у Промеса не будет проблем с мотивацией, для нашего чемпионата это большой трансфер»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил возвращение нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

В понедельник, 1 февраля, в «Спартаке» подтвердили информацию «СЭ» о договоренности с «Аяксом» по переходу 29-летнего голландца.

— Когда я работал в Голландии, мы пересеклись, — сказал Слуцкий «СЭ». — И в тот сезон он выглядел так же, как в московском «Спартаке». Но сейчас прошел год, и я видел несколько матчей «Аякса»: он не играл или проводил очень мало времени на поле.

Не верю, что игрок такого уровня может растерять свои качества и за короткий промежуток стать другим. Поэтому, думаю, если у него не будет проблем с мотивацией, то для нашего чемпионата это большой трансфер.

(Владислав Зимагулов)