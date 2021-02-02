Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о финансовых проблемах в «Тамбове».

— Мы потеряли два очка с «Тамбовом» в первой части сезона ведь, — сказал Слуцкий «СЭ». — Но я не думаю о том, что во втором круге с ними кому-то будет проще играть. У нас получилось так. Здесь вопрос не в этом.

Сколько уже? 84 предупреждения было сделано «Тамбову», что стадион не тот, город не тот и так далее. Это когда часто службы не готовы к уборке снега в январе и то же самое происходит с «Тамбовом». Развалился не какой-то клуб, который был стабилен. На мой взгляд, все к этому шло и ни для кого это не является секретом.

Это говорит лишь о том, что РПЛ нужно ужесточить правила лицензирования. Я неоднократно говорил, почему бы нам не взять другие страны как аналог. В Англии и Голландии клубы перечисляют бюджет на сезон в федерацию до старта чемпионата. И у них не бывает, что зарплату не платят вовремя. Чтобы клубы допустили, они перечисляют деньги, и федерация уже делает выплаты через банковские структуры.

Если не со всех клубов, то с таких, как «Тамбов», нужно требовать дополнительные финансовых гарантий.

По данным «СЭ», сохраняется высокая вероятность того, что «Тамбов» доведет сезон-2020/21 до конца.

(Владислав Зимагулов)