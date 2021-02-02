«Рубин» и «Химки» сыграли вничью в товарищеском матче

«Рубин» 2 февраля в товарищеском матче сыграл вничью с «Химками» (2:2).

В составе казанской команды голы забивали Джордже Деспотович и Дарко Йевтич. У «Химок» дубль сделал Резиуан Мирзов.

Товарищеский матч

«Рубин» (Казань) — «Химки» — 2:2 (2:0)

Голы: Деспотович, 21 (1:0). Йевтич, 45+5 (2:0). Мирзов, 54 (2:1). Мирзов, 70 — с пенальти (2:2).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Грицаенко, 46), Старфельт (Бегич, 46), Шатов (Климов, 68. Суриков, 74), Йевтич, Макаров (Зуев, 46), Самошников (Мусаев, 46. Косарев, 74), Кварацхелия (Карпов, 46), Абильдгор (Костюков, 46), Деспотович (Игнатьев, 60).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Тихонов, Дагерстоль, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Конате.

Предупреждения: Шатов, 38. Костюков, 86.

2 февраля.