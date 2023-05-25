Представитель Дзюбы: «Артем доказал, что его рано списывать со счетов»

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, ответил на вопрос «СЭ» об игре россиянина за железнодорожников.

«Период пребывания Артема в «Локомотиве»? Прекрасный период! В очередной раз Артем доказал, как уже много раз делал на протяжении своей карьеры, что его рано списывать со счетов. Он доказал, что является одним из лучших, на мой взгляд, лучшим российским форвардом на данный момент. Судя по тому, что мы видим среди подрастающего поколения, мне кажется, он таким еще и останется на долгие годы вперед. Если мы говорим про фактурных нападающих среди наших подрастающих молодых звезд, таких пока не наблюдается, к сожалению», — сказал Гольдман «СЭ».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.