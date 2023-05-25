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Сегодня, 21:30

Представитель Дзюбы: «Артем доказал, что его рано списывать со счетов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, ответил на вопрос «СЭ» об игре россиянина за железнодорожников.

«Период пребывания Артема в «Локомотиве»? Прекрасный период! В очередной раз Артем доказал, как уже много раз делал на протяжении своей карьеры, что его рано списывать со счетов. Он доказал, что является одним из лучших, на мой взгляд, лучшим российским форвардом на данный момент. Судя по тому, что мы видим среди подрастающего поколения, мне кажется, он таким еще и останется на долгие годы вперед. Если мы говорим про фактурных нападающих среди наших подрастающих молодых звезд, таких пока не наблюдается, к сожалению», — сказал Гольдман «СЭ».

Артем Дзюба и&nbsp;Михаил Галактионов. Дзюба продлил контракт с «Локо» — может доиграть аж до 2025-го. Хватит ли Артему мотивации?

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
1
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Камоцци считает, что без еврокубков российским игрокам будет тяжело прогрессировать
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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