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Эштреков — о новом контракте Дзюбы: «Это пойдет на пользу и ему, и «Локомотиву»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал продление контракта нападающего Артема Дзюбы с «Локомотивом».

«Это вполне закономерное развитие событий. Дзюба уже влился в коллектив, проявил себя. Он узнал, что из себя представляет клуб. Наверное, было обоюдное желание. И это пойдет на пользу и ему, и команде.

Те результаты, которые показывает клуб весной, это доказывают. Артем очень удачно вписался даже при такой подготовке, которая у него была зимой», — цитирует Эштрекова «Евро-футбол».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005136057_eshtrekov_dzyuba_nashel_svoyu_komandu
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Эштреков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Спартак – Пари НН
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