Камоцци считает, что без еврокубков российским игрокам будет тяжело прогрессировать

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что думает о будущем российского футбола без практики в еврокубках.

«Конечно, российским футболистам будет тяжело прогрессировать без игр в еврокубках. Сейчас важно, чтобы лига смогла сохранить высокий уровень и конкуренцию», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».