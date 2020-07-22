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Леонид Федун: «В каждом матче у «Спартака» был не один, а два соперника»

22:00
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги сезона-2019/20. Красно-белые финишировали на седьмом месте.

— Сезон тяжелейший со всех точек зрения, — цитирует championat.com Федуна. — После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Также не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии. В новом сезоне и команда, и клуб в целом должны стать сильнее и эффективнее.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4088703-fedun-posle-vozobnovlenija-chempionata-v-kazhdom-matche-u-nas-byl-ne-odin-a-dva-sopernika.html

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