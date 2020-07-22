Леонид Федун: «В каждом матче у «Спартака» был не один, а два соперника»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги сезона-2019/20. Красно-белые финишировали на седьмом месте.

— Сезон тяжелейший со всех точек зрения, — цитирует championat.com Федуна. — После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Также не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии. В новом сезоне и команда, и клуб в целом должны стать сильнее и эффективнее.