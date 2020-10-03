Леонид Федун: «Сейчас «Спартаку» важно купить игроков, которые нужны тренеру»

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался доволен выступлением команды в первой трети чемпионата России. В 10-м туре Тинькофф-РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и сохранили с чемпионами России равенство очков (по 21).

— Конечно, я доволен промежуточными итогами в чемпионате, — цитирует ТАСС Федуна. — Важно нам купить тех игроков, которые нужны тренеру, чтобы мы смогли в оставшейся части чемпионата быть еще сильнее.

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