Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров

Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.

Напомним, что в четверг президент ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить премьер-лигу до 18 клубов – начиная с сезона-2020/21). Еще один актуальный вопрос – лимит на легионеров. Он, вероятно, будет принят по схеме "8 иностранцев+17 россиян" в заявке из 25 игроков и без ограничений числа на иностранцев на поле.

– Через две недели будем решать. Мою позицию вы знаете, – сказал Федун.

– 18 команд – более чем противоречивое предложение.

– А у нас есть 18 клубов, которые готовы выступать в премьер-лиге?

– На мой взгляд, нет.

– На мой – то же самое. Были бы они, то мы увеличили бы количество матчей на домашних стадионах и получили бы больше экономических возможностей для клубов. Но проблема в том, что их столько нет. Сегодня имеем 15-16, а нужно даже не 18, а 20-22 – с учетом ротации между РПЛ и ФНЛ – которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру. Но их, повторю, нет. У нас, если брать за основу безупречное финансовое состояние, пока и 16 не наблюдается.

– Решение расширить РПЛ требует и другого календаря. Где и как играть?

– Это не проблема. Она в том, чтобы существовали клубы, готовые бороться за выход в премьер-лигу и за то, чтобы там сохранить место. Таковых не видно.

– Какова, на ваш взгляд, перспектива принятия решения по увеличению состава РПЛ?

– Нулевая. Хотя экономически я "за".

– Ваше мнение по варианту лимита?

– "8+17" в заявке – этой схеме альтернативы нет.

– Почему нельзя оставить так, как есть сейчас – "6+5" на поле?

– Это плохое решение, потому что при "8+17" весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе. А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке. Считаю такой вариант правильным.

– Каковы шансы на его принятие?

– Очень высокие. (Сергей Егоров)