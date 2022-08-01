Федун — игрокам «Спартака»: «Команда есть, вы играете здорово!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил команду с успешным результатом после завершения матча 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

«Парни, мои поздравления! Жалко, что еще один гол не забили, а то на первом месте бы были, обошли бы «Зенит». Молодцы! Так держать! Команда есть, вы играете здорово!» — приводит слова Федуна, которые он сказал в раздевалке команды, пресс-служба красно-белых.

«Спартак» одержал вторую подряд крупную победу в чемпионате. В прошлом туре москвичи в гостях разгромили «Краснодар» — 4:1. Красно-белые набрали семь очков и поднялись на вторую строчку в таблице, обогнав ЦСКА.