Семак отреагировал на поведение Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» рассказал, как относится к тому, что форвард Артем Дзюба и хавбек Магомед Оздоев не поблагодарили его за совместную работу после завершения контрактов.

— Перед этим сезоном «Зенит» покинули Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Первый в последние годы был абсолютно знаковой фигурой для сине-бело-голубых. Второй — тоже далеко не последний человек в новейшей истории команды. Один записал ролик по поводу отъезда из Санкт-Петербурга, другой дал интервью: ни там ни там нет ни намека на благодарность за совместную работу с вами, зато чувствуется обида. Ваше отношение к этому? — вопрос Семаку.

— Мы благодарны Артему и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.

Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер — и за себя, и за коллектив, и за результат. Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность.