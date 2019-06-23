16:13 | Футбол — РПЛ

Леонид Федун: "Почему я бросаю футбол? Я народную команду отдаю народу"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что будет со стадионом в Тушино после его ухода. Ранее руководитель заявил, что к 2023 году собирается передать "Спартак" болельщикам.

- Леонид Арнольдович, значит, вы все же бросаете народную команду?

- Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу.

- Ага. То есть футбол вам еще не надоел, как мы можем подумать?

- Конечно, не надоел. Просто двадцать лет находиться на одном и том же месте - это начинает вызывать раздражение всех уже.

- А вот стадион в Тушино, который вы построили, он кому достанется?

- Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам.

Дополнительная информация

https://www.kp.md/daily/26993.5/4054159/

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