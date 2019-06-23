Леонид Федун: "Почему я бросаю футбол? Я народную команду отдаю народу"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что будет со стадионом в Тушино после его ухода. Ранее руководитель заявил, что к 2023 году собирается передать "Спартак" болельщикам.
- Леонид Арнольдович, значит, вы все же бросаете народную команду?
- Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу.
- Ага. То есть футбол вам еще не надоел, как мы можем подумать?
- Конечно, не надоел. Просто двадцать лет находиться на одном и том же месте - это начинает вызывать раздражение всех уже.
- А вот стадион в Тушино, который вы построили, он кому достанется?
- Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам.
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