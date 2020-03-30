Леонид Федун: «Обсуждаем вопрос, чтобы отпустить игроков до 1 мая»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о продлении карантина для игроков клуба.

— Планируем ли отпустить игроков до 1 мая? Пока мы обсуждаем, — приводит слова Федуна РИА Новости.

Ранее ЦСКА и «Урал» отпустил своих игроков до 1 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.