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Леонид Федун: «Обсуждаем вопрос, чтобы отпустить игроков до 1 мая»

17:42
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Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о продлении карантина для игроков клуба.

— Планируем ли отпустить игроков до 1 мая? Пока мы обсуждаем, — приводит слова Федуна РИА Новости.

Ранее ЦСКА и «Урал» отпустил своих игроков до 1 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200330/1569361216.html

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