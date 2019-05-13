Леонид Федун – о назначении Цорна: "Кто это придумал?"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о переменах в администрации клуба.

– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?

– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.

– С Цорном встречались сегодня?

– С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.

– Ждать решения завтра?

– Увидим. (Сергей Егоров)

Источник: Федун встретился с Цорном, который станет новым гендиректором "Спартака"

Томас Цорн. Он будет отвечать за трансферы в "Спартаке" //

Сергей Михайлов. Он заменит Наиля Измайлова в "Спартаке" //

Кононов и "Спартак". Есть ли у них будущее? //

"Спартак": каким будет новый курс. Есть ли шанс у Карреры?