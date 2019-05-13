17:36 | Футбол — РПЛ

Леонид Федун – о назначении Цорна: "Кто это придумал?"

Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о переменах в администрации клуба.

– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?

– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.

– С Цорном встречались сегодня?

– С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.

– Ждать решения завтра?

– Увидим. (Сергей Егоров)

Источник: Федун встретился с Цорном, который станет новым гендиректором "Спартака"

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