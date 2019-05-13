Леонид Федун – о назначении Цорна: "Кто это придумал?"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о переменах в администрации клуба.
– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?
– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.
– С Цорном встречались сегодня?
– С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.
– Ждать решения завтра?
– Увидим. (Сергей Егоров)
Источник: Федун встретился с Цорном, который станет новым гендиректором "Спартака"
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