16:05 | Футбол — РПЛ

Источник: Федун встретился с Цорном, который станет новым гендиректором "Спартака"

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Сегодня состоялась встреча владельца "Спартака" Леонида Федуна и известного скаута, футбольного посредника и матч-агента Томаса Цорна, сообщил в своем Телеграм-канале телекомментатор Нобель Арустамян.

Цорн будет назначен новым генеральным директором красно-белых, кроме того он получит и функции главы спортивного департамента клуба.

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