Леонид Федун назвал плюс от создания Суперлиги для российских клубов

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что создание Суперлиги пойдет на пользу российскому футболу.

«Для России это хорошо. Расширится наше представительство в Лиге чемпионов, а Лига чемпионов будет более успешным проектом, чем Суперлига», — приводит слова Федуна РБК.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что поддерживает позицию организации.