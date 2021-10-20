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Леонченко рассказал о перспективах приглашения в «Локомотив» российского тренера

01:54
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Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о том, может ли в команде в ближайшее время появиться российский тренер.

«Для меня важно построение системы молодежного блока команды, - сказал Леонченко в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». - Там и молодые специалисты. Естественно, мы отслеживаем кто как работает из российских тренеров. Мне очень хочется, чтобы российских тренеров становилось больше, качество их росло.

Думаю, здесь ключевой вопрос — спрос на них за рубежом, как это речь идет о футболистах. Это сложная задача. Футбольный рынок — это открытый рынок. Если ты востребован там, то будешь и здесь. Мы пока такой картины не видим. Мы тоже будем прикладывать усилия».

Ранее Марко Николича на посту главного тренер «Локо» сменил Маркус Гисдоль.

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Евгений Петров все материалы автора

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