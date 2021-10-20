Владимир Леонченко считает, что Гисдоль ответственно подошел к работе с «Локомотивом»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля главным тренером команды.

«Когда Рангник принимал решение по приглашению тренера, ключевым моментов было то, что он хорошо знает Маркуса, — сказал Леонченко в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Они работали вместе. Это единая философия вместе с помощниками. Клуб должен создать условия для реализации возможностей.

Мне понравился ответ Маркуса о том, что это была его инициатива не брать длинный контракт. Это говорит об ответственности. Это знакомство. Мы посмотрим, как будем работать вместе. Надеюсь, что все пойдет хорошо. Тогда можно будет говорить о другом контракте".

Ранее Гисдоль сменил Марко Николича на посту главного тренера.