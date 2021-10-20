Владимир Леонченко рассказал об уходе Николича из «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал об обстоятельства ухода Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Что касается Николича, я бы тут разбил период на несколько частей, — сказал Леонченко в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Это успешная весенняя часть сезона, это планы на будущее.

С этим было связано продление контракта. Еще был момент, когда Рангник начал работать клубе. Потом уже текущий сезон. Здесь было общее обсуждение этих вопросов с Марко. Было принято такое решение».

Николич покинул пост главного тренера 5 октября. Под его руководством «Локо» выиграл Кубок России, а также стал серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.