Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владимир Леонченко рассказал об уходе Николича из «Локомотива»

01:12
Теги:

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал об обстоятельства ухода Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Что касается Николича, я бы тут разбил период на несколько частей, — сказал Леонченко в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Это успешная весенняя часть сезона, это планы на будущее.

С этим было связано продление контракта. Еще был момент, когда Рангник начал работать клубе. Потом уже текущий сезон. Здесь было общее обсуждение этих вопросов с Марко. Было принято такое решение».

Николич покинул пост главного тренера 5 октября. Под его руководством «Локо» выиграл Кубок России, а также стал серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Голикова предложила объявить 30 октября–7 ноября нерабочими днями
3
0