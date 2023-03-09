Легенда «Аякса»: «В Нидерландах ничего не слышно о российском футболе»

Легенда «Аякса» Шак Сварт в комментарии для «СЭ» рассказал о том, знает ли он что-то о российском футболе.

«Пару недель назад была какая-то новость о российском футболе, но не вспомню о чем. Захарян, Кокорин, Дзюба? Не знаю о них ничего. В Нидерландах о российском футболе ничего не слышно», — сказал Сварт «СЭ».

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набрав 45 очков. «Спартак» на втором месте — 37 очков. Замыкает тройку «Ростов» с 35 очками.